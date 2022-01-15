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  3. Son dakika: Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti

Son dakika: Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti

Son dakika... Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Edibali'nin naaşı pazar günü toprağa verilecek.

Son dakika: Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri de olan Edibali için bugün Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Daha sonra ise Ebidali için saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.

Edibali'nin naaşı, 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Son dakika: Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybettiSon dakika: Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
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