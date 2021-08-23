Son dakika! Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Sel bölgelerinde eğitimin başlaması için hazırlıklar tamam! Son dakika! Yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sel bölgeleri için eğitim süreci ile ilgili açıklamada bulundu. Özer, afet bölgelerinde 6 Eylül'de eğitime başlanması için illerde yaptıkları hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Son dakika haberi... Yüz yüze eğitime sayılı günler kala sel felaketinin yaşandığı 6 ildeki eğitim sürecinin ne şekilde ilerleyeceği merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili açıklamada bulundu. Çzer, hazırlıklarının tamamlandığını ve afet bölgelerinde eğitimin aksamayacağını ifade etti. Mahmut Özer yaptığı açıklamada: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.