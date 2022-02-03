Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunurken, yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı hakkında da duyuruda bulundu.
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarı yıl tatilinin uzayıp uzamadığını merak eden öğrencilere ise, okulların normal şartlarda hangi tarihte açılıyorsa, o tarihte eğitim vermeye başlayacağını açıklayan Özer, 7 Şubat 2022 itibarıyla yüz yüze eğitime devam edileceğini duyurdu. Özer, "Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.