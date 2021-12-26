Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer Liselere Geçiş Sınavı tarihini açıkladı!

Son Dakika....Her yıl yapılan LGS sınavı için heyecan dorukta. İlk olarak 2017-2018 eğitim döneminde uygulanan LGS ile öğrenciler, ortaokuldan liseye geçiş yapıyor. 2022 LGS ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘LGS 5 Haziran 2022’de yapılacak.’ dedi.