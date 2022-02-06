Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den beklenen açıklama geldi! Okullar kapanacak mı?
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek." açıklamasında bulundu.
Son dakika... Son dönemde artan koronavirüs vakalarının ardından okulların tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ve kapanma durumunun olup olmayacağı merak konusuydu. Saat 17.00'da açıklama yapacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı duruma açıklık getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek." ifadelerini kullandı...
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