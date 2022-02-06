Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den beklenen açıklama geldi! Okullar kapanacak mı? Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek." açıklamasında bulundu.

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