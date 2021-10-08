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  3. Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer 71 bin 320 okulun 2 tanesinde eğitime ara verildiğini hatırlatıp, bugün itibariyle o okulların da yüz yüze eğitime geçtiğini bildirdi.

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer konuşmasında yüz yüze eğitime ilişkin duyuruda bulundu. Yüz yüze eğitime devam etmeyen okul olmadığını belirten Özer, "71 bin 320 okulumuzun 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarı ile yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır. Sınıflarımız bulunmakta, onlar da 10 gün sonra devam edebilmektedir." ifadelerini kullandı.

 

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