SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yüz yüze sınavlar ile ilgili açıklamada bulundu. 8 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verileceğini belirten Bakan Selçuk'un açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sosyal medyada dolaşan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" görseline ilişkin açıklama yapıldı.

"SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BELGE GÖRSELİ ASILSIZDIR!"

Bakanlık, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görselinin asılsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada "Bakanlığımız resmî iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'' ifadesine de yer verildi.