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  3. Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrenci sayımız artıyor

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrenci sayımız artıyor

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde okula gelen öğrenci sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrenci sayımız artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle aksayan yüz yüze eğitim normalleşme süreciyle birlikte Türkiye'de yeniden başladı. Bu kapsamda üçüncü hafta geride kalırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"  Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor." dedi.

Salgın nedeniyle hala yüz yüze eğitimin başlamadığı sınıfların olduğuna dikkat çeken Selçuk," Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." diyerek vatandaşlara salgın tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrenci sayımız artıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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