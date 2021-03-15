Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrenci sayımız artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle aksayan yüz yüze eğitim normalleşme süreciyle birlikte Türkiye'de yeniden başladı. Bu kapsamda üçüncü hafta geride kalırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor." dedi.

Salgın nedeniyle hala yüz yüze eğitimin başlamadığı sınıfların olduğuna dikkat çeken Selçuk," Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." diyerek vatandaşlara salgın tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.