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  3. SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testi şartının kapsamını genişletti!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testi şartının kapsamını genişletti!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin artık özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da isteneceğini duyurdu.

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testi şartının kapsamını genişletti!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir duyuru yaptı. Söz konusu duyuruda, özel eğitim kurumları çalışanlarından da PCR testi isteneceği açıklandı.

Öte yandan mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

 

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