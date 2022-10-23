SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedef orası! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/CuhQS4A5Oq