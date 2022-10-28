Son dakika | MSB duyurdu! Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Terör örgütüne nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan teröristlere yönelik operasyon hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. "

Son dakika | MSB duyurdu! Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyorSon dakika | MSB duyurdu! Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor

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