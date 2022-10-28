Son dakika | MSB duyurdu! Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor

Terör örgütüne nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan teröristlere yönelik operasyon hakkında açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. "