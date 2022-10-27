Son dakika | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarıyla 26 Ekim 2022 tarihinde sağlanan temasta yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Bozkurt'un şehit eden teröristlerle çatışmaya girildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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