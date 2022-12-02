SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA | Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA | Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.

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