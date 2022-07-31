SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.



Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/iPa5F8UQxs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2022