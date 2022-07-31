SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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