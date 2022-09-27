Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe kilit operasyonlarında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.