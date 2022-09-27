Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe kilit operasyonlarında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe kilit operasyonlarında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'den çıkarılan Tanju Özcan, çileden çıktı! HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
CHP'den çıkarılan Tanju Özcan, çileden çıktı! HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak?
Abdurrahman Dilipak: Yiyip içtiğiniz bir şey, sizin cinsiyetinizi de değiştirebilir
Abdurrahman Dilipak: Yiyip içtiğiniz bir şey, sizin cinsiyetinizi de değiştirebilir
FOX TV ile yollarını ayıran Fatih Portakal, yeni adresini açıkladı! "Fatih Portakal TV" geliyor!
FOX TV ile yollarını ayıran Fatih Portakal, yeni adresini açıkladı! "Fatih Portakal TV" geliyor!
Son Haberler
İstanbul'da yaşayanların dikkatine! Aades türü sivrisinekler adeta tehlike saçıyor!
İstanbul'da yaşayanların dikkatine! Aades türü sivrisinekler adeta tehlike saçıyor!
Süper Loto sonuçları 27 Eylül 2022 Salı | 27.09.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 27 Eylül 2022 Salı | 27.09.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı! Sarı lacivertli taraftarlar çok üzülecek
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı! Sarı lacivertli taraftarlar çok üzülecek
Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...
Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...
Ahmet Davutoğlu fena faka bastı! Gülen için "Hoca efendi" dediğini reddetti, konuşması dinletince sustu kaldı
Ahmet Davutoğlu fena faka bastı! Gülen için "Hoca efendi" dediğini reddetti, konuşması dinletince sustu kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum, 2023 seçimlerinde rekor oyla kazanacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum, 2023 seçimlerinde rekor oyla kazanacağız"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı
İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı
2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TUS sonuç görüntüleme ekranı 2022
2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TUS sonuç görüntüleme ekranı 2022
Ünlü sanatçı, sevenlerini kahretti! Dünyaca ünlü senarist Dale McRaven, kansere yenik düştü!
Ünlü sanatçı, sevenlerini kahretti! Dünyaca ünlü senarist Dale McRaven, kansere yenik düştü!
Son dakika! Bakan Bilgin'den beklenen EYT açıklaması! "Bitti!"
Son dakika! Bakan Bilgin'den beklenen EYT açıklaması! "Bitti!"
İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı
İstifa ettiği iddia edilmişti! Bakan Soylu hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Yorumlananlar
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!
MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!