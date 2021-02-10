Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinden gramaj hilesine sıkı denetim!Caca Bey kimdir? Caca Bey ne yapmıştır?Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Beren Saat kavga ettiği kayınvalidesi ile barıştı!Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yaşananlar için suç duyurusunda bulundu!SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kartal-2 Harekatı devam ediyor!Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın nikah şahidi Süleyman Soylu olacak!Pendik'te park projeleri hizmete girmeye devam ediyor!Hakkı Akalın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Eski CHP Milletvekili Hakkı Akalın hayatıSivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'dan kupa mesajı: "Sonuna kadar gitmek istiyoruz"
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kartal-2 Harekatı devam ediyor!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kartal-2 Harekatı devam ediyor!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik saat 02.55’ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı'nın düzenlendiği, operasyonun devam ettiği açıklandı.

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kartal-2 Harekatı devam ediyor!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik saat 02.55’ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı'nın düzenlendiği, operasyonun devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT