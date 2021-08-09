Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne karşı operasyonlarında hız kesmeyen Mehmetçik, yurt içi ve sınır dışında hainlere fırsat tanımıyor. Bu kapsamda Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığını Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hâle getirildi."