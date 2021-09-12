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  3. SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe Şimşek bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Faruk Erdem'in şehit oldu!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe Şimşek bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Faruk Erdem'in şehit oldu!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Faruk Erdem'in şehit olduğunu ve bir askerin yaralandığını duyurdu.

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe Şimşek bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Faruk Erdem'in şehit oldu!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde Piyade Sözleşmeli Er Faruk Erdem'in şehit olduğunu, bir askerimizin ise yaralandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." denildi.

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe Şimşek bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Faruk Erdem'in şehit oldu!

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