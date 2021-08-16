Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından Afganistan toplantısı! Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Afganistan'daki son durumun değerlendirildiği toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı katıldı.

AFGANİSTAN TÜRK GÖREVİ KOMUTANI BİLGİ VERDİ

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı, Afganistan'daki son durum hakkında Bakan Akar'a bilgi verdi. Akar, ise ülkedeki süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

BAKAN AKAR: HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Öte yandan Bakan Akar, Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

Kaynak: Bölge Gündem, AA