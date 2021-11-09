Son dakika! Milli takımda sakatlık şoku! Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı!

Son dakika haberi... A Milli Takım'da Cengiz Ünder'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Bu kapsamda Cengiz Ünder'in yerine Barış Alper Yılmaz kadroya davet edildi. Türkiye Futbol Federasyon'u haberi resmi sitesinden üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada:

"A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir.

Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Bu gelişme üzerin, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi." ifadelerine yer verildi.