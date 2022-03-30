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  3. Son dakika: Milyonlarca memura müjde: AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, açıkladı: 3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkacak

Son dakika: Milyonlarca memura müjde: AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, açıkladı: 3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkacak

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarını yakından ilgilendiren 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar çıkarılacağını söyledi.

Son dakika: Milyonlarca memura müjde: AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, açıkladı: 3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkacak

Milyonlarca öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurların maaş, emekli ayıkları ve ikramiyelerini doğrudan etkileyen 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı belli oldu. 

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu," 3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkaracağız" diye konuştu.

Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" ifadesini kullandı. 

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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