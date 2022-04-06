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  3. Son dakika |Milyonları ilgilendiren haber: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi! Cepler alev alacak

Son dakika |Milyonları ilgilendiren haber: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi! Cepler alev alacak

Son dakika... İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam geldi. Böylece İstanbul'da toplu ulaşıma Ocak ayında yüzde 36, Nisan ayında da yüzde 40 olmak üzere toplamda yüzde 76 zam yapıldı. Buna göre tam elektronik bilet 7,67 TL'ye yükseldi.

Son dakika |Milyonları ilgilendiren haber: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi! Cepler alev alacak

Son dakika... İstanbul'da Nisan ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde ulaşıma zam konusu gündeme geldi. Buna göre İBB geçtiğimiz gün yüzde zam 50 talebi sonrası bu kez yüzde 40 oranında zam yapılması teklifinde bulundu. 

Böylece  elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi.

Elektronik bilet 7,67 lira, öğrenci abonmanı 106 TL'ye, tam abonman 602 liraya,  okul servis ücreti 0-1 arası için 554 TL'ye yükseltildi.

Taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, kısa mesafe ise ücreti 28 lira oldu.

Son dakika |Milyonları ilgilendiren haber: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi

ZAM KARARININ DETAYLARI ŞÖYLE

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya,

tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya,

öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya,

ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya,

sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya,

sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya,

minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e,

okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya,

personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya,

taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

Son dakika |Milyonları ilgilendiren haber: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi

SENE BAŞINDA YÜZDE 36 ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan İstanbul'da toplu ulaşıma sene başında yeniden değerleme oranında yüzde 36 zam yapılmıştı. UKOME üyeleri yüzde 18 önermesine karşın İBB yüzde 36 zam uygulanması yönünde karar almıştı. 

İBB'nin ulaşıma yüzde 50 zam teklifi kabul edilmedi! Çileden çıkan İmamoğlu, UKOME üyelerini hedef gösterdi: İmza atanları kınıyorum

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADARDI?

2021 yılı Aralık ayında yapılan zamla birlikte tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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