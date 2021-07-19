Son dakika | Minik Ecrin'den kahreden haber

Son dakika haberi... Pazar günü saat 14.00 sıralarında kaybolan 2 yaşındaki Ecrin için ekipler seferber oldu.

Evlerinin kenarındaki dereye düşmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler Ecrin'i dere yatağında aradı.

Polis, itfaiye ve vatandaşların katıldığı arama çalışmalarında Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler Ecrin'in cansız bedenini evlerinin 2 kilometre aşağısındaki köprünün altında buldu.

NE OLMUŞTU?

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca 2 yaşındaki Ecrin'i Pazar günü, babaannesine emanet etmişti. Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları yapılıyordu. Çocuğun bölgedeki dereye düşmüş olma ihtimaline karşı, dalgıçlar burada çalışmalarına yapmış ve Ecrin'in gitmiş olabileceği her yerde çalışma yürütülmüştü.

Arama kurtarma ekipleri derede pembe renkli bir terlik bulmuştu. Küçük kızın ablasına ait terliği giymiş olabileceği düşünülürken, Baba Ferhat Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutla bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Her yere baktık. Nereye gitti, bilmiyorum. Hiçbir iz yok. Bir şüphe yok." ifadesini kullanmıştı.