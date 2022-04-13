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  3. Son dakika | Mısır'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 4'ü Fransız, 1'i Belçikalı 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika | Mısır'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 4'ü Fransız, 1'i Belçikalı 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Mısır'ın Asuan kentinde yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu araçta bulunan 5'i Mısırlı, 4'ü Fransız, 1'i Belçikalı olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Son dakika | Mısır'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 4'ü Fransız, 1'i Belçikalı 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Alınan bilgilere göre turistleri taşıyan yolcu otobüsü  ünlü Abu Simbel tapınağı arasındaki 300 kilometrelik yolda bir otomobille çarpıştı. Kazada araçta bulunan 5'i Mısırlı,  4'ü Fransız, 1'i Belçikalı olmak üzere toplamda 10 kişi yaşamını yitirdi. 

Valilikten yapılan açıklamada 8'i Fransız ve 6'sı Belçikalı on dört kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kazada 14 kişini ise yaralandığı bildirildi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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