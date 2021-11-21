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Son dakika! Mit ve Katar istihbaratından ortak operasyon! Libya'daki 7 Türk vatandaş kurtarıldı!

Son dakika! Milli İstihbarat Teşkilatı ve Katar istihbaratı tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonla birlikte, Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Yurda getiren vatandaşları telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika! Mit ve Katar istihbaratından ortak operasyon! Libya'daki 7 Türk vatandaş kurtarıldı!

Son dakika haberi... Libya'nın doğusunda çeşitli asılsız iddialar öne sürülerek yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarılarak Türkiye'ye getirildi. Vatandaşların Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyon neticesinde kurtarıldığı öğrenildi.  

Çoğunluğunun lokantacılık sektöründe çalıştığı öğrenilen İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay isimli vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar sonunda başarıya ulaştı.

CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ULAŞTI

Yurda dönen vatandaşları telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşadıkları sürecin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtarılan vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsi olarak bu süreçteki yakın ilgi ve alakası nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Katar İstihbarat Teşkilatının da yürütülen çalışmalara destek verdiği ifade edildi.

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