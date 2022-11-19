Son dakika | MİT'ten DEAŞ'a kritik operasyonlar! O teröristler yakalandı

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) Fırat Kalkanı bölgesinde kritik operasyonlara imza attı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | MİT'ten DEAŞ'a kritik operasyonlar! O teröristler yakalandı

Alınan bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT)terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi SMO ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

Son dakika | MİT'ten DEAŞ'a kritik operasyonlar! O teröristler yakalandı

Operasyonlarda, 11 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Yakalanan teröristler, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

Son dakika | MİT'ten DEAŞ'a kritik operasyonlar! O teröristler yakalandı

Son dakika | MİT'ten DEAŞ'a kritik operasyonlar! O teröristler yakalandı

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