SON DAKİKA! MİT'ten DEAŞ'a yönelik operasyon: 1'ölü 19 terörist yakalandı!
SON DAKİKA! Milli İstihbarat Teşkilatı'nın DEAŞ'a yönelik Suriye'de düzenlediği operasyonlarda 1'i ölü 19 terörist yakalandı.
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