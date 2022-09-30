SON DAKİKA! MİT'ten DEAŞ'a yönelik operasyon: 1'ölü 19 terörist yakalandı!

SON DAKİKA! Milli İstihbarat Teşkilatı'nın DEAŞ'a yönelik Suriye'de düzenlediği operasyonlarda 1'i ölü 19 terörist yakalandı.

Rukiye Karapunar
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SON DAKİKA! MİT'ten DEAŞ'a yönelik operasyon: 1'ölü 19 terörist yakalandı!

SON DAKİKA! Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda saldırı hazırlığında 1'i ölü 19 terörist yakalandı.

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