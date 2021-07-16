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  3. SON DAKİKA! MİT'ten kritik operasyon: Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! MİT'ten kritik operasyon: Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA! MİT'ten kritik operasyon: Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ye yönelik operasyonları sürüyor.

Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in haziran ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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