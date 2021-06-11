Ömer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?Türkiye - İtalya Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, hangi kanalda? Türkiye - İtalya muhtemel ilk 11Türkiye - İtalya EURO 2020 maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiHaktan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?Fenerbahçe Beko'dan sürpriz transfer: Marial ShayokCinayet mi intihar mı? Şebnem hemşire metrelerce yükseklikten demir korkuluklara düşerek can verdi!İntizar kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?11 Haziran 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Sağlık Bakanlığından flaş karar: Türkiye'de en çok kullanılan ağrı kesici Paranox ilacı yasaklandı!İsmail Türüt kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Evli mi? Kaç çocuğu var?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MİT'ten nokta atışı operasyon: Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Son dakika | MİT'ten nokta atışı operasyon: Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu olan ve kırmızı bültenle aranan Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MİT'ten nokta atışı operasyon: Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Terör örgütünün sözde üst düzey kadrolarına yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettiren MİT, bu kez  bir süredir takip edilen KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır'a yönelik operasyon düzenledi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Salih Cizre" kod adlı Adır, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.

Adır'ın faaliyetlerini bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirlendi. Daha önce PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yaptığı öğrenilen Adır'ın, 2010 yılında ise PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Son dakika | MİT'ten nokta atışı operasyon: Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT