Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı

Son dakika! MİT, kırmızı bültenle aranan PKK mensubu ve örgütün sözde sorumlusu yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK’lı teröristlerden Lehenk kod adlı Atilla ÇİÇEK ile Alişer kod adlı Hüseyin YILDIRIM, MİT'in operasyonu sonucu ile Türkiye’ye getirildi.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı

YAKALANAN TERÖRİSTLER 9 ŞEHİDİN FAİLİ ÇIKTI

Teröristlerin Tunceli’de 25 Eylül 2012 tarihinde 6’sı asker, biri sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırı ile Ağrı’nın Doğubeyazıt kırsalında 29 Ağustos 2020 tarihinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer aldığı öğrenildi.

Terörist Atilla Çiçek’in Suriye ve İran’da, terörist Hüseyin Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı

İki terörist MİT tarafından yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yanık'tan LGBT açıklaması! Son noktayı koydu: Eşcinselliği normal görmek gibi bir lüksümüz yok
Bakan Yanık'tan LGBT açıklaması! Son noktayı koydu: Eşcinselliği normal görmek gibi bir lüksümüz yok
Tiyatroda perde kapandı, foyalar meydana çıktı! Meral Akşener'e "Açım, ölüyorum" diyen kadının kim olduğunu öğrenenler "Yazıklar olsun" dedi!
Tiyatroda perde kapandı, foyalar meydana çıktı! Meral Akşener'e "Açım, ölüyorum" diyen kadının kim olduğunu öğrenenler "Yazıklar olsun" dedi!
Suudi Arabistan Resepsiyonu'nda konuşan Bakan Soylu: "İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir"
Suudi Arabistan Resepsiyonu'nda konuşan Bakan Soylu: "İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ müjdesini açıkladı! Yüzde 25 indirim o kişileri rahatlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ müjdesini açıkladı! Yüzde 25 indirim o kişileri rahatlatacak
AYEDAŞ duyurdu! Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşların dikkatine! Yarın o mahallelerde elektirikler kesilecek!
AYEDAŞ duyurdu! Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşların dikkatine! Yarın o mahallelerde elektirikler kesilecek!
Çok Okunanlar
TOKİ projesinin detayları gelmeye başladı! 500 bin sosyal konutun daire planları belli oldu!
TOKİ projesinin detayları gelmeye başladı! 500 bin sosyal konutun daire planları belli oldu!
"Mansur Yavaş'ı aday gösterin" diyen vatandaşa Meral Akşener'in verdiği tepki ağızları açık bıraktı! Gözü kararttı, herkesle arasını bozacak!
"Mansur Yavaş'ı aday gösterin" diyen vatandaşa Meral Akşener'in verdiği tepki ağızları açık bıraktı! Gözü kararttı, herkesle arasını bozacak!
Yorumlananlar