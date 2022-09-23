Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK’lı teröristlerden Lehenk kod adlı Atilla ÇİÇEK ile Alişer kod adlı Hüseyin YILDIRIM, MİT'in operasyonu sonucu ile Türkiye’ye getirildi.

YAKALANAN TERÖRİSTLER 9 ŞEHİDİN FAİLİ ÇIKTI

Teröristlerin Tunceli’de 25 Eylül 2012 tarihinde 6’sı asker, biri sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırı ile Ağrı’nın Doğubeyazıt kırsalında 29 Ağustos 2020 tarihinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer aldığı öğrenildi.

Terörist Atilla Çiçek’in Suriye ve İran’da, terörist Hüseyin Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

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İki terörist MİT tarafından yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.