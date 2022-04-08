Son dakika! Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!

Son dakika! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıklamasına göre; BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan kurul kararında mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükselmesine karar verildi.

Geçtiğimiz yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş olan bu ücretin yurtiçi aramalarda azami dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.