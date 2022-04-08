Son dakika! Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkek öğrenci evinde iftar açtı, kız öğrenciler rekabete girdi! Ortaya iç ısıtan kareler çıktı!Son dakika: 8 Nisan 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuOn Numara sonuçları 8 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 8 Nisan 2022Erkek hamile mi kalırmış demeyin! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin oğlu Onur'u kucağına almak için gün sayıyor! "Başımıza taş yağacak"TV8 canlı yayın Survivor All Star 72. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 40. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 622. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle Youtube
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!

Son dakika! Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.

Son dakika! Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!

Son dakika! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıklamasına göre; BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan kurul kararında mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükselmesine karar verildi.

Geçtiğimiz yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş olan bu ücretin yurtiçi aramalarda azami dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT