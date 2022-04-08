Son dakika! Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!
Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.
Son dakika! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıklamasına göre; BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan kurul kararında mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükselmesine karar verildi.
Geçtiğimiz yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş olan bu ücretin yurtiçi aramalarda azami dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.