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  4. Son dakika | Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

Son dakika | Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika | Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MOSTAFA MOHAMED'DEN 'KORONAVİRÜS' AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika | Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR? 

Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire’de dünyaya geldi. Galatasaray'da oynayan yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı.

Mustafa Mohamed, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mostafa Mohamed kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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