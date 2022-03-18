Son dakika! Motorine 1,96 TL zam geldi!

Son dakika! Petrol fiyatlarında tablo tersine döndü, akaryakıta yeniden zam geldi. Edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 96 kuruş zamlanacak. Benzinde ise bugün fiyat değişimi beklenmiyor.

Yeni gelen zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık İstanbul’da 18,10 TL, Ankara’da 18,20 TL, İzmir’de 18,22 TL’den satılıyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.