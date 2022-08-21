Son dakika! Motorinin ardından şimdi de benzine zam kapıda!

Motorine bugün yapılan 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geleceği bilgisi öğrenildi.

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM KAPIDA

Dolar kurundaki yükseliş fiyata direkt yansıdı ve 77 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi 23,23 TL olan motorinin litresi 24 TL’ye çıktı. Hâlihazırda iki gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı. Benzin fiyatlarında ise son olarak 83 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Benzin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 20,34 TL

Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin fiyatı: 25,12 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin fiyatı: 25,13 TL