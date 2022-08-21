Son dakika! Motorinin ardından şimdi de benzine zam kapıda!

Son dakika! 25 liranın üzerine yükselen motorinin ardından bir zam da benzin için bekleniyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Motorine bugün yapılan 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geleceği bilgisi öğrenildi.

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM KAPIDA

Dolar kurundaki yükseliş fiyata direkt yansıdı ve 77 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi 23,23 TL olan motorinin litresi 24 TL’ye çıktı. Hâlihazırda iki gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı. Benzin fiyatlarında ise son olarak 83 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Benzin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükselecek.

Son dakika! Motorinin ardından şimdi de benzine zam kapıda!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 20,34 TL
Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,12 TL

Son dakika! Motorinin ardından şimdi de benzine zam kapıda!

İZMİR
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,13 TL

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