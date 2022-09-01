Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Astsubay Okan Meteöz şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan Asb.Kd.Çvş. Okan Meteöz'ün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Astsubay Okan Meteöz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada 01 Eylül 2022 Pazartesi günü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) patlaması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün yaralandığı belirtildi. Açıklamanın devamında hastaneye sevk edilen Meteöz'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu bilgisi verildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Astsubay Okan Meteöz şehit oldu

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