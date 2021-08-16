Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Pençe Yıldırım Harekatında 3 asker şehit oldu

Son dakika... Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinden yürekleri yakan bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 15 Ağustos Pazar günü teröristlerin yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu üç askerin şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığı bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."

Öte yandan yine aynı gün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bulunan üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk şehit olmuştu.