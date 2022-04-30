SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu: Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun şehit oldu!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB yaptığı açıklamada terör örgütü PKK mensubu teröristlerin açtığı ateş sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu ifade etti. 4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Uzun’un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı paylaştı. Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

KAHREDEN DETAY

4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Uzun’un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz Mahallesi’deki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken, şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun’un da Ankara’da hastanede olduğu öğrenildi.