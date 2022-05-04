Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Teröristlerce yapılan füze saldırısında İstihkam Teğmen Talha Bahadır Şehit oldu! 24 Terörist etkisiz hale getirildi! Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı teröristler tarafından yapılan füze saldırısında İs. Tğm. Talha Bahadır'ın şehit olduğunu açıklarken saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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