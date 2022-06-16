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  3. Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi. Açılan ateşte yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in hastaneye sevk edildiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. 

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir KEMİK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidin Zonguldaklı olduğu ailesinin ise İstanbul Pendik'te ikamet ettiği öğrenildi. 

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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