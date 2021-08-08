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  3. SON DAKİKA | MSB açıkladı: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB açıkladı: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı , Fırat Kalkanı bölgesindeki vinç ve ambulansı tanksavar füzesiyle vuran ve 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | MSB açıkladı: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.

MSB'nin açıklaması PKK/YPG’li teröristlerin 5 Ağustos’ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.”

Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildiğinin bilgisi verildi...

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SON DAKİKA | MSB açıkladı: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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