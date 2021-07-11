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  3. Son dakika | MSB açıkladı! Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB açıkladı! Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Son dakika | MSB açıkladı! Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.

Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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