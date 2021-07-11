Son dakika | MSB açıkladı! Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."