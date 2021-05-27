SON DAKİKA! MSB açıkladı: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarında 11 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlık yetkililerinin, "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok" ifadesiyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021
Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/N1IM6Yf0Gx