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  3. SON DAKİKA! MSB açıkladı: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! MSB açıkladı: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarında 11 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA! MSB açıkladı: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık yetkililerinin, "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok" ifadesiyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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