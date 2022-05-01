Son dakika | MSB açıkladı! "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz!" 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz!

Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."