Son dakika | MSB açıkladı! "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz!" 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
MSB'nin açıklaması şu şekilde;
"Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz!
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."