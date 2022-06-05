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  3. Son dakika! MSB duyurdu: 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MSB duyurdu: 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Son dakikaMilli Savunma Bakanlığı (MSB) twitter hesabından 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Son dakika! MSB duyurdu: 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

16 PPK/YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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