Son dakika! MSB duyurdu: 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) twitter hesabından 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB: "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
16 PPK/YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QBRlTjo2gX