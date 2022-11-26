MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı!

SON DAKİKA! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde PKK'nın açtığı ateş sonrasında 2 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı!

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir acı haber daha! P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık şehit oldu!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir acı haber daha! P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık şehit oldu!
Tele1 ekranlarında haddi aşan sözler! Özdemir İnce İslam'ı hedef aldı: "Ümmet diktatoryadır"
Tele1 ekranlarında haddi aşan sözler! Özdemir İnce İslam'ı hedef aldı: "Ümmet diktatoryadır"
Başkan Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu! "CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır"
Başkan Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu! "CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır"
Gezi Parkı yakınında şüpheli valiz paniği!
Gezi Parkı yakınında şüpheli valiz paniği!
Son Haberler
MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı!
MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı!
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...
Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...
İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi
İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! O ilimizde okullar 1 hafta tatil edildi!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! O ilimizde okullar 1 hafta tatil edildi!
Araç sahiplerinin dikkatine! Kış lastiği uygulaması o tarihte başlıyor: Yüklü para cezası var!
Araç sahiplerinin dikkatine! Kış lastiği uygulaması o tarihte başlıyor: Yüklü para cezası var!
Çok Okunanlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Kurtuluş Kuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kurtuluş Kuş biyografisi
Kurtuluş Kuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kurtuluş Kuş biyografisi
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşuyor: Kasım ayında da zirvede yer aldı
İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşuyor: Kasım ayında da zirvede yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: Hayvanlara asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: Hayvanlara asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz
Yorumlananlar
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!