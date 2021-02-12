Son dakika | MSB duyurdu: 37 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.

Ayrıntılar geliyor....