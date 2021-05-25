Son dakika | MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen terör örgütü PKK’ya mensup 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 4 terörist daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu."