Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/c7ypv7CRnt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021