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  3. Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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