Ünlü rapçi Ezhel'in fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu! Mükremin gibi Ezhel de mi hamile?Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?Diyarbakır’a petrol müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!Son dakika! MSB duyurdu: İnlerine girildi, hendekleri patlatıldı! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiSomali’de korkutan patlama: 6 ölü 7 yaralıAltın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatlarıÇavuşoğlu’ndan Ermeni protestoculara tokat gibi cevap! Bozkurt işaretiyle derslerini verdiBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü eltileri çatır çatır çatlatacak! İşte Ramazan 23. gün iftar menüsüAbdurrahman Dilipak, çok konuşulan hacamat fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu! "Bunu alaya alanlar pişman olacaklar!"Selçuk Bayraktar, kayınpederinin izinden gitti! AKINCI mezunlarına okuduğu sure ve şiir sosyal medyanın gündemine oturdu
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! MSB duyurdu: İnlerine girildi, hendekleri patlatıldı! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: İnlerine girildi, hendekleri patlatıldı! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB sosyal medya hesabında, 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik haberler paylaşılıyor. Harekatlar ve operasyonların gidişatına yönelik çeşitli bilgilendirmelerin yapıldığı hesapta, bir son dakika bilgisi daha verildi. Yapılan paylaşımda 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

gijej4-x.jpg

7 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde devam eden operasyonlarla ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından vatandaşa "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleriyle duyurdu.

Son dakika! MSB duyurdu: İnlerine girildi, hendekleri patlatıldı! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 

 Son dakika! MSB duyurdu: İnlerine girildi, hendekleri patlatıldı! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT