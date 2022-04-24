Son dakika! MSB duyurdu: İnlerine girildi, hendekleri patlatıldı! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! MSB sosyal medya hesabında, 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik haberler paylaşılıyor. Harekatlar ve operasyonların gidişatına yönelik çeşitli bilgilendirmelerin yapıldığı hesapta, bir son dakika bilgisi daha verildi. Yapılan paylaşımda 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
7 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde devam eden operasyonlarla ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından vatandaşa "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleriyle duyurdu.
Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu. pic.twitter.com/cnIsQGNQmJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2022