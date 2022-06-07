Son Dakika! MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıkamaya göre Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Yapılan paylaşımda "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MSB pic.twitter.com/sNKTxGm8E1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2022