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  3. Son Dakika! MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika! MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıkamaya göre Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Yapılan paylaşımda "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi. 

Son Dakika! MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

 

 

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